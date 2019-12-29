Совсем скоро - Новый год, а значит, - любимые фильмы и яркие премьеры. Что покажет канал Россия 1?

Совсем скоро — Новый год, а значит, — любимые фильмы и яркие премьеры. Что покажет канал "Россия 1"?Новогодние приключения зрителей на телеканале "Россия 1" начнутся уже в 29 декабря. Любимые телешоу, добрые фильмы и, конечно, премьеры.Волшебным взмахом крыла она перенесет телезрителей в сказку — "Синяя птица" и долгожданный финал проекта. Супердети и их совсем недетский профессионализм. Невероятно красочные номера, неожиданные дуэты, звездные гости.Море сюрпризов для телезрителей. Выступление Cirque Du Soleil. На высоте — Алексей Ягудин на коньках. Пантомима от Леонида Ярмольника и мушкетерский задор от Михаила Боярского. И, конечно, объявление победителей, имена лучших из лучших. Волшебный предновогодний выпуск."Они такие самоотверженные, отважные, красивые, маленькие, но, Боже мой, какие талантливые! Знаете, как это вдохновляет", — признается народная артистка СССР Инна Чурикова."Фейерверк мыслей организаторов, потрясающие номера, аранжировки, причем это все на живую музыку. Фантастическая музыка", — сказал Денис Мацуев, народный артист России, член жюри конкурса "Синяя птица".И уже на следующий день — неожиданная встреча в неожиданном амплуа. Путешествие вместе с самой известной сыщицей страны Марией Швецовой и ее командой. Мария Сергеевна — в корсете, Курочкин — в сюртуке. "Тайны следствия. Прошлый век".А следующий пункт новогоднего телепутешествия – "Стоянов шоу". Большая премьера — уже 30 декабря. Человек-праздник и мастер перевоплощений Юрий Стоянов и его фирменный юмор. Блестящие импровизации, скетчи и пародии. Галерея образов. Пропустить нельзя!В гавань телеканала "Россия 1" входит "Одесский пароход". Первая премьера нового года. Комедия Сергея Урсуляка. Фильм, снятый по мотивам произведений Михаила Жванецкого. И звездный актерский состав: Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Чулпан Хаматова, Марина Александрова и Михаил Жванецкий в роли Михаила Жванецкого. Его дебют в кино.Солнце, юмор, музыка, классический одесский дворик 70-х с его жителями — калейдоскоп судеб. Истории, которые были рождены, чтобы их рассказывать, а теперь и показывать. По-жванецки — жизненно и очень смешно."Я говорю про свою часть работы в этой истории. Она очень действенна, понятна, узнаваема и очень созвучна нашему времени", — рассказал народный артист России, худрук Московского театра Олега Табакова Владмир Машков.Кульминация новогодней ночи — конечно же – новогодний огонек-2020. Знаменитые хиты, любимые артисты, море музыки. Главное блюдо телеменю. Без него и праздник не праздник. На "Голубом огоньке" — как всегда — любимые советские и российские песни, парад звезд, которые первыми поздравят зрителей с Новым годом после боя курантов. Гарантированное веселье без остановки."Все ярко, позитивно, много веселья, много песен до самого утра", — отметил певец Сергей Лазарев.И, конечно, все новогодние праздники — парад любимых фильмов. Народные хиты "Бриллиантовая рука", "Операция "Ы" и самая новогодняя комедия — "Ирония судьбы, или С легким паром!" Покажут ее, кстати, впервые в формате Full HD. И только на телеканале "Россия 1". Так что включайте и не переключайтесь.