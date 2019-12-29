Неуправляемый внедорожник выскочил на полосу встречного движения, едва не сбив человека, устранявшего неисправность в автомобиле. Инцидент запечатлел регистратор, установленный в салоне патрульного автомобиля местной полиции.

Правоохранители из Анкориджа – города в штате Аляска, опубликовали запись с регистратора служебного автомобиля, запечатлевшего инцидент со счастливым концом, произошедший в минувшую среду, 25 декабря, на севере США.Как говорится в сообщении местного полицейского департамента, водитель эвакуатора и патрульный офицер пришли на помощь автомобилисту, попавшему в затруднительное положение на заснеженной трассе.В тот момент, когда они занимались вышедшим из строя пикапом, водитель встречного внедорожника не справился с управлением. Машина, ушедшая в занос, на большой скорости проскочила на расстоянии вытянутой руки от работавшего человека.После этого транспортное едва не протаранило полицейский автомобиль, и благополучно остановилось, так никого и не задев.