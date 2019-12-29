В регионе зарегистрировано около 12 тысяч многодетных семей

Многодетные семьи Владимирской области будут пропускать вне очереди при посещении детских врачей.Облздрав разработал специальную памятку с указанием алгоритма действий при посещении детских поликлиник региона.Для того, чтобы проходить вне очереди, необходимо обратиться к медицинскому регистратору больницы или к администратору, взяв с собой удостоверение многодетной семьи.Затем пациента сопроводят к доктору, который проведёт осмотр и даст необходимые рекомендации. Если потребуется консультация узкого врача-специалиста, участковый доктор запишет пациента на ближайшее время.Напомним, что в 2019 году право на внеочередное оказание медпомощи в больницах Владимирской области также получили беременные.В настоящее время в регионе зарегистрировано около 12 тысяч многодетных семей. Кроме того, на учёте в женских консультациях состоит около 11 тысяч женщин.