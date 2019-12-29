Названные спортсмены и тренеры получат денежные премии в размере 10500 рублей

Комиссия департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области выбрала 10 лучших спортсменов и 5 лучших тренеров 2019 года.По итогам уходящего года лучшей спортсменкой стала Анастасия Агафонова, занимающаяся спортивной гимнастикой. Второе место занял рукопашник – Мовсар Баймасханов. Третьим лучшим спортсменом Владимирской области стала Наталья Гемперле (спортивное ориентированое). Полный список выглядит так:Анастасия Агафонова (спортивная гимнастика);2. Мовсар Баймасханов (рукопашный бой);3. Наталья Гемперле (спортивное ориентирование);4. Илья Кибартас (спортивная гимнастика);5. Абуязид Манцигов (спортивная (греко-римская) борьба);6. Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика);7. Самир Рагимов (восточное боевое единоборство);8. Антон Фолифоров (спортивное ориентирование);9. Анастасия Хомячкова (самбо);10. Ольга Шипилова-Виноградова (спортивное ориентирование).Лучшими тренерами года стали:1. Александр Кудрявый (тренер Антона Фолифорова, спортивное ориентирование);2. Анна Куликова (тренер Анастасии Агафоновой, спортивная гимнастика);3. Надир Магомедов (тренер Абуязида Манцигова, спортивная борьба);4. Алексей Овчинников (тренер Мовсара Баймасханова, рукопашный бой);5. Юрий Сенюков (тренер Анастасии Хомячковой, самбо).Названные спортсмены и тренеры получат денежные премии в размере 10500 рублей.Кроме того, комиссия определила Топ-5 юниоров и юниорок, а также Топ-5 спортсменов, показавших лучшие результаты среди юношей и девушек.«Пятерка» лучших спортсменов среди юниоров и юниорок выглядит так:1. Артур Бабаян (тяжелая атлетика);2. Сергей Дорофеев (тяжелая атлетика);3. Владислав Новокшонов (спортивная гимнастика);4. Диана Пальчикова (восточное боевое единоборство);5. Анастасия Суконкина (полиатлон).В Топ-5 юношей и девушек вошли следующие ребята:1. Дмитрий Виноградов (рукопашный бой);2. Николай Маклаков (полиатлон);3. Александра Максимова (спортивная гимнастика);4. Анастасия Рузанова (спортивное ориентирование);5. Степан Стародубцев (спортивная борьба (греко-римская борьба).