Суд в Элисте возбудил дело о клевете против бизнесвумен Елены Батуриной, которая только-только потеряла мужа - экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Суд в Элисте возбудил дело о клевете против бизнесвумен Елены Батуриной, которая только-только потеряла мужа — экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.Елена Батурина ситуацию не комментирует. И, вероятно, это даже не нежелание общаться с прессой. Момент — напряженный. Ее объявили в розыск через две недели после похорон мужа — Юрия Лужкова. Представители Батуриной видят в этом изощренный психологический прессинг."Оппоненты активизировали свои действия, устроили грязную пиар-компанию против Елены Николаевны в самый трагический момент, после смерти ее супруга Это вызывает к ним особое презрение", — сказал Геннадий Теребков, руководитель пресс-службы Батуриной.В розыск Елену Батурину объявил мировой суд в Калмыкии, поскольку она пять раз не являлась на заседания. Но вместо нее присутствовали адвокаты. Однако судья сочла, что это недобросовестное и непредусмотрительное поведение Батуриной.Вообще все это — отголоски другого дела. Елену Батурину обвиняют в клевете. Чтобы понять, в чем суть, нужно вспомнить проблему с участием вдовы бывшего мэра Москвы.Елена много лет находится в состоянии конфликта с родным братом Виктором Батуриным. Она утверждает, что брат подделал документы. Судебная тяжба идет в Австрии. Казалось бы, при чем здесь Эренцен Манжеев из Калмыкии?Этот человек является финансовым управляющим Виктора Батурина в деле о банкротстве. И Елена Батурина заявила, что Манжеев, используя поддельные документы, получил доступ к ее средствам, а затем — уголовное дело. Именно это утверждение Манжеев и посчитал клеветой.Защита Батуриной будет оспаривать судебное постановление. "Помимо обжалования данного незаконного постановления готовится и заявление в квалификационную комиссию судей — с требованием провести проверку действий этого судьи", — завил Геннадий Теребков.Сама Елена Батурина, после того как ее муж Юрий Лужков покинул пост московского мэра в 2010 году, жила в основном в Австрии. Помимо старых бизнес-проектов в России и за границей занималась фермерством, производством сыра. До сих пор — номер один в списке богатейших женщин России.В Москве официально появилась единожды — в связи с последними семейными событиями.Виктор Батурин за это время стал фигурантом многочисленных скандалов как личных — бесконечные суды с бывшими женами по поводу детей – так и уголовных.Он получил два срока за мошенничество. Причем второй — семь лет колонии — не условно, а реально. Освободился досрочно, в 2016-м, по решению Верховного суда Калмыкии.С этим регионом его связывает многое — в конце 90-х Виктор Батурин был председателем республиканского правительства. Затем — помощником президента Кирсана Илюмжинова. По некоторым данным, до сих пор ведет в Калмыкии бизнес. Об отношениях с сестрой Еленой рассказывал сдержанно, но с явной обидой.Есть мнение, что объявление Елены Батуриной в розыск — это виток конфликта вдовы бывшего мэра Москвы с финансовыми группами. А ее брата Виктора используют в качестве ударной силы. Адвокат Эренцена Манжеева Дмитрий Савочкин считает, что суд услышал довод о затягивании процесса."Cрок давности потихоньку истекает. Видимо, защита рассчитывала на то, что он истечет и дело будет прекращено. Но этого не получилось, потому что, видимо, суд счел, что она уклоняется от явки, и объявил ее в розыск", — сказал Савочкин.Пока это решение существует только на бумаге. Но в ближайшее время его передадут в полицию. И тогда МВД Калмыкии должно будет найти Елену Батурину и доставить в суд.