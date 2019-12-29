Сегодня, 29 декабря, в Москве в театре Современник прошла церемония прощания с актрисой и режиссером Галиной Волчек. Близкие, коллеги и поклонники пришли проводить знаменитость в последний путь.

Сегодня, 29 декабря, в Москве в театре "Современник" прошлацеремония прощания с актрисой и режиссером Галиной Волчек. Близкие, коллеги и поклонники пришли проводить знаменитость в последний путь.На церемонию, которая длилась чуть более трех часов, приехалирежиссеры, актеры, политики, звезды шоу-бизнеса. Среди прочих были замечены:Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Сергей Гармаш, КонстантинЭрнст, Павел Чухрай, Чулпан Хаматова, ТатьянаТарасова, Владимир Машков и другие.В связи с траурным событием перекрыли движение автотранспорта на Чистопрудном бульваре со стороны театра. Люди рекой стекались к входу в "Современник".Прощание подходило к концу, а поток желающих в последний развзглянуть на Галину Волчек не иссякал. Толпы людей выстраивались вдоль бульвара.Когда пришло время выдвигаться на кладбище, народ оттеснилипо обе стороны от входа в "Современник". Когда гроб вынесли из дверей здания,раздались аплодисменты. Они гремели, пока траурный кортеж не скрылся извиду. Народ не успокаивался около десяти минут. Поклонники не стеснялись плакать.Напомним, художественный руководитель театра"Современник" скончалась 26 декабря. По предварительнойверсии, артистка умерла от отека головного мозга и легких.