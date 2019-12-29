В театре Современник родные, коллеги и поклонники прощаются
с актрисой, режиссером Галиной Волчек. Единственному сыну умершей, Денису
Евстигнееву, приносят соболезнования.
В театре "Современник" родные, коллеги и поклонники прощаются
с актрисой, режиссером Галиной Волчек. Единственному сыну умершей, Денису
Евстигнееву, приносят соболезнования.
Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержал
наследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым,
взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов.
"Беда... Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей.
Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год.
Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца", – сказала дочь Марка
Захарова после со сцены.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходит
гражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.
В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудном
бульваре со стороны "Современника". Толпы людей несут срезы цветов,
чтобы оставить их у гроба , поклониться пояс, перекреститься. Сообщает
сайт .
28 Дек 2019 в 12:00 PST
Зал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе к
сцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества Галины
Волчек поодаль.
Художественный руководитель театра "Современник"
скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерла
от отека головного мозга и легких.