В театре Современник родные, коллеги и поклонники прощаются с актрисой, режиссером Галиной Волчек. Единственному сыну умершей, Денису Евстигнееву, приносят соболезнования.

В театре "Современник" родные, коллеги и поклонники прощаютсяс актрисой, режиссером Галиной Волчек. Единственному сыну умершей, ДенисуЕвстигнееву, приносят соболезнования.Актриса Александра Захарова была в числе тех, кто поддержалнаследника Галины Борисовны. Артистка села рядом с убитым горем Евстигнеевым,взяла его за руки. Захарова сказала сыну Волчек несколько ободряющих слов."Беда... Это очень страшно. Мы сейчас с Денисом сидели и вспоминали, как удивительным образом судьбы моего отца и Галины Борисовны Волчек были переплетены. Они родились в один год, в один день их утверждали в горкоме партии на посты художественных руководителей.Наши родители с Денисом дружили, они ушли в один год.Галина Борисовна пережила моего отца на три месяца", – сказала дочь МаркаЗахарова после со сцены.Напомним, сегодня, 29 декабря, в театре "Современник" проходитгражданская панихида. Прощаются с худруком Галиной Борисовной Волчек.В связи с церемоний перекрыто движение машин на Чистопрудномбульваре со стороны "Современника". Толпы людей несут срезы цветов,чтобы оставить их у гроба , поклониться пояс, перекреститься. Сообщаетсайт .28 Дек 2019 в 12:00 PSTЗал, где проходит прощание, постепенно наполняется. Ближе ксцене, располагаются известные деятели культуры. Поклонники творчества ГалиныВолчек поодаль.Художественный руководитель театра "Современник"скончалась 26 декабря. По предварительной версии, артистка умерлаот отека головного мозга и легких.