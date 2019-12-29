Действующий лидер Украины вновь оказался в центре скандала. Владимир Зеленский нарушил обещание, данное в начале срока. На нечестный поступок президента обратил внимание известный блогер.

Действующий лидер Украины вновь оказался в центре скандала. Владимир Зеленский нарушил обещание, данное в начале срока. На нечестный поступок президента обратил внимание известный блогер.На брифинге, состоявшемся в начале июня, пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не будет принимать участия в торжественных мероприятиях открытия объектов инфраструктуры. Журналистка подчеркнула, что пиар с обрезанием ленточек – это "не уровень президента".Однако глава Украины скоро нарушил свое обещание. Недавно Владимира Зеленского заметили на запуске отремонтированного моста, соединяющего села Долгое-Калушское и Пийло. Действующий лидер поздравил местных жителей и строителей с открытием переправы, после чего сам проверил ее на прочность.На случившееся обратил внимание Михаил Голуб. На странице в "Твиттере" она разместил выдержку из статьи о заявлении Юлии Мендель и фотографию, где стоит вместе с подчиненными на мосту. "Какой ты сегодня?", – цитирует блогера Obozrevatel.com.12 Дек 2019 в 12:54 PSTНапомним, ранее СМИ сообщили о том, что украинский лидер прибыл в Ивано-Франковскую область в окружении усиленной охраны. Местные жители были всерьез напуганы. Многие беспокоились, что секьюрити не позволят им подойти близко к и задать важный вопрос.