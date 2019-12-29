Возбуждено уголовное дело.

Жительница Костромской области могла лишиться дома, став свидетелем преступления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.По данным пресс-службы, женщина стала свидетелем грабежа. Преступник испугался и пригрозил костромичке убийством, если та расскажет об увиденном в полицию.Супруг убедил женщину не оставлять преступление безнаказанным.Когда полицейские стали отрабатывать информацию, выяснилось, что злоумышленник намеревался поджечь дом свидетельницы.Возбуждено уголовное дело.