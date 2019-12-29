Пелагея до сих пор не может прийти в себя после расставания с супругом. Певицу поддержал известный телеведущий.

Пелагея до сих пор не может прийти в себя после расставания с супругом. Певицу поддержал известный телеведущий.Несколько дней назад Пелагея сообщила поклонникам печальную новость: она рассталась с хоккеистом Иваном Телегиным. "О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась", – поделилась звезда.Многие поклонники предположили, что из-за разлада в семье певица покинула проект "Голос". Однако недавно Пелагея вновь приняла участие в программе. Только на этот раз она выступила в качестве приглашенной звезды. На сцене артистка исполнила песню "Конь" группы Любэ.Во время выступления Пелагея едва могла сдерживать эмоции. Многие зрители заметили, что ее душили слезы, передает "". Когда певица закончила выступление, к ней подошел ведущий Дмитрий Нагиев и крепко обнял."Держись, все будет хорошо", – сказал он. После этого артист пожелал Пелагее найти нового спутника в следующем году. "Желаю, чтобы в новом году к вашему походу вдвоем с конем прибавился хоть кто-то еще", – радостно добавил Дмитрий Нагиев.28 Дек 2019 в 7:16 PSTВ свою очередь, исполнительница призналась, что сильно скучала по проекту "Голос". По ее словам, в новом сезоне участвует много интересных людей. "Много дорогих мне людей. Я очень люблю Полечку Гагарину. Чуть раньше были вместе на "Угадай мелодию" с Валерием Сюткиным. Эта сцена для меня заколдованная", – подчеркнула .