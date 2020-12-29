Напоминаем, что за незаконную организацию парковок на придомовых территориях положены штрафы: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.

Во областном центре продолжается борьба с незаконными парковками на придомовых территориях. Отдельные автохамы умудряются бросать машины на детских площадках. В 2020 году городское управление ЖКХ рассмотрело 17 обращений о нарушениях.«В результате их рассмотрения незаконные ограждения демонтированы на улицах Ростопчина, Егорова, Добросельской, Батурина», - отметила начальник отдела муниципального контроля владимирского УЖКХ Вероника Скалкович.Напоминаем, что за незаконную организацию парковок во дворах положены штрафы: для граждан - от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тысяч рублей.Для подачи заявок и жалоб горожане могут воспользоваться интернет-порталом «Владимир — это мы».По информации на 28 декабря, на сайт поступило 8791 обращение. Выполнена 8761 заявка. Оставшиеся – в работе.