Исполнять обязанности управляющего владимирским офисом будет его заместитель Елена Варламова.

Руководитель Волго-Вятского отделения Сбербанка России Андрей Черкашин покидает свой пост. В своей должности он работал с 2018 года. Он переходит на работу в Дальневосточный банк Сбербанка.Исполнять обязанности управляющего владимирским офисом будет его заместитель Елена Варламова.Андрей Черкашин работает в Сбербанке с 1994 года. За этот период он трудился в территориальных банках, в бизнес-подразделениях Центрального аппарата.