Остались считанные дни до самого ожидаемого праздника года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям Дни.ру с теплыми пожеланиями.

Остались считанные дни до самого ожидаемого праздника года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям "Дни.ру" с теплыми пожеланиями.Анна Калашникова – одна из самых обсуждаемых звезд отечественной эстрады. Прекрасные внешние данные, привлекающие внимание формы, изысканные наряды – все это сумела совместить в себе артистка.Непростой 2020 год стал успешным для певицы. Совместно с Никитой Джигурдой и Прохором Шаляпиным она выпустила клип на песню "Обезоружил", собравший практически миллион просмотров за короткий срок.Поклонники высоко оценили работу певицы, отметив актерское мастерство исполнителей, трогательный сценарий, качество съемки, красоту и талант Анны Калашниковой.Звезда поспешила поздравить читателей "Дни.ру" с праздником и пожелать всего самого светлого.