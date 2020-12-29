Лидер рок-группы Ночные снайперы Диана Арбенина активно готовится к предстоящим праздникам. Ее поздравление с Новым годом появилось на сайте Дни.ру.

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина активно готовится к предстоящим праздникам. Ее поздравление с Новым годом появилось на сайте "Дни.ру".В этом году певица, как и многие другие представители шоу-бизнеса, сильно пострадала от пандемии коронавируса. Большинство концертов с участием Дианы Арбениной были перенесены, а некоторые и вовсе отменены. В связи с этим ее поздравление с Новым годом получилось не очень радостным.Артистка пожелала читателям прежде всего силы и бодрости духа. Отметим, что несмотря на трудности Арбенина нашла в себе силы продолжить занятия творчеством. Певица написала книгу, выпустила альбом и сделала первую в своей жизни пластинку ремиксов. Песни для нее были одобрены детьми артистки.По словам Арбениной, самое главной сегодня является тема здоровья. Полное видео ее поздравления с Новым годом Вы можете посмотреть на сайте "Дни.ру".