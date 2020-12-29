В 2015 году бизнесмен из Москвы Павел Захаров купил квартиру стоимостью 140 миллионов рублей. Перед сделкой он погасил чужую ипотеку на это жилье. Спустя четыре года предприниматель узнал, что по приобретенной квартире идет судебное разбирательство. Причиной стали споры продавца жилья со своими бывшими бизнес-партнерами. Захаров рискует лишиться не только квартиры, но и потраченных на покупку денег.

В 2015 году бизнесмен из Москвы Павел Захаров купил квартиру стоимостью 140 миллионов рублей. Перед сделкой он погасил чужую ипотеку на это жилье. Спустя четыре года предприниматель узнал, что по приобретенной квартире идет судебное разбирательство. Причиной стали споры продавца жилья со своими бывшими бизнес-партнерами. Захаров рискует лишиться не только квартиры, но и потраченных на покупку денег.Сделка купли-продажи квартиры прошла в сентябре 2015 года. Процедура была стандартной, с обеих сторон работали риэлторы. Продавцом выступал предприниматель Алексей Кнеков. Его жена Ольга отмечает, что Захаров приложил все усилия, чтобы сделка прошла максимально чисто.В новой квартире бизнесмен спокойно жил до мая 2019 года. 6 мая супруга продавца сообщила, что по этой недвижимости идет судебное разбирательство. "Я про это вообще ничего не знал. Никаких уведомлений не получал, ничего", – удивляется Павел Захаров.Оказалось, что проблемы у покупателя начались из-за споров продавца квартира со своими бывшими бизнес партнерами. Более 20 лет назад Кнеков вместе со знакомыми основал компанию по производству защитной химии для древесины.Кнекову пришлось уйти с поста гендиректора одной из компаний. Он остался без регулярного дохода и решил продать ту самую квартиру. А через полтора года предприниматель узнает, что в его отношении инициировано дело о банкротстве. Бывшие бизнес-партнеры для взыскания долгов обратили внимание на имущество бизнесмена.Под удар попал Захаров, который приобрел у Кнекова квартиру, совершенно не зная о его спорах с бывшими бизнес-партнерами. Теперь он вынужден отстаивать свое право на законно приобретенную квартиру в суде и подтверждать в суде, что во время сделки купли-продажи квартиры обладал необходимыми средствами."В 2015 году банкрот заключает сделку купли-продажи с Захаровым. Тогда никаких признаков, что у Кнекова есть проблемы, не было. Просто обычная сделка купли-продажи. Она проходила через банковскую яейку, есть договор купли-продажи, множество свидетелей, в том числе риэлторы. Есть очень много доказательств, что сделка была реальной", – рассказал в беседе с корреспондентом "Дни.ру" адвокат Дмитрий Гуськов, представляющий интересы четы Захаровых.Обособленный спор относительно злополучной квартиры Арбитражный суд Москвы рассматривает больше двух лет. Каково было удивление Захаровых и их представителей, когда 18 декабря 2020 года они узнают, что такое же дело будет рассматривать Дорогомиловский районный суд. Там появилось требование о расторжении договора купли-продажи, признании права собственности на квартиру за Кнековым и включении квартиры в конкурсную массу."Если бы нам не позвонили, мы бы вообще не узнали про этот процесс", – возмущается Дмитрий Гуськов.Дальше все происходило стремительно. Оказалось, что заседание суда было назначено на 23 декабря. Для того, чтобы подготовиться к процессу, у Захаровых и их представителей оставалось несколько дней. Адвокатам супругов удалось перенести заседание на 25-е число.Но времени на ознакомление с материалами дела у ответчиков практически не было. Шесть томов дела судья Морозова Н.В. предложила изучить Захарову за 30 минут. А доказательства со стороны истцов на 800 страниц – за 15 минут. В просьбе о переносе рассмотрения дела из-за большого количества документов суд отказал."Наши оппоненты представляют в суд откопированное банкротное дело. А документов там больше тысячи. Это физически невозможно прочитать за день. Кроме того, мы обнаружили в этих документах незаверенные копии. По закону, в суд их представлять запрещено. Судье без разницы – она принимает решение приобщить к делу эту громадную стопку документов. Что и говорить, нам даже не дали толком выразить свое мнение", – возмущается Гуськов.Следующее заседание было назначено на 28 декабря. Адвокат не исключил, что судье было принципиально важно рассмотреть дело до конца текущего года. "На заседании 28 декабря судья ушла в совещательную комнату почти на два часа. Представляете, какое напряжение в это время испытывали Захаровы? Когда намереваются выселить из квартиры перед Новым годом, да еще и с двумя несовершеннолетними детьми. Судья два часа что-то делала, чтобы выйти и сказать, что договор она расторгает", – делится Гуськов деталями заседания.Несмотря на то, что Арбитражный суд рассматривает дело больше двух лет, Дорогомиловский районный суд "управился" за десять дней. По словам адвоката, полноценное разбирательство прошло только 25 декабря. "У человека за 10 дней отняли квартиру. Это вопиющий случай", – сокрушается представитель Захаровых.Адвокат указал на грубые процессуальные нарушения в ходе рассмотрения дела. Он напомнил, что согласно статьям 134 и 220 Гражданско-процессуального кодекса, дело о банкротстве нельзя рассматривать в гражданском судопроизводстве. Кроме того, тождественный спор уже два года находится в Арбитражном суде Москвы."Законодательство четко говорит, что все дела о банкротстве – компетенция арбитражного суда. Рассматривать одинаковые иски по закону нельзя", – подчеркивает Гуськов.В арбитраже реальный долг Кнекова с учетом всего – 50 миллионов рублей, а своего просуженного имущества – более чем на 70-80 миллионов рублей. Однако ожесточенные судебные баталии все равно ведутся за квартиру, которая стоит 140 миллионов.При этом истцы, обвиняющие оппонентов в незаконных манипуляциях с квартирой, сами проходят фигурантами уголовного разбирательства по ч.4 статьи 159 УК РФ “Мошенничество”. Их обвиняют в хищении чужого имущества с причинением ущерба в особо крупном размере (документы имеются в распоряжении редакции).Еще более абсурдным выглядит требование истцов предоставить доказательства платежеспособности Захарова и факт передачи денег за квартиру. По мнению оппонентов бизнесмена, сделка купли-продажи квартиры – мнимая, а деньгами для столь дорогого приобретения бизнесмен не обладал."Мы представили большое количество подтверждений, что у него эти деньги были. Но наши оппоненты стали извращенно воспринимать эти факты и требовать доказательств, что именно эти деньги были оплачены за квартиру, но это сделать невозможно, – говорит Павел Гуськов. – Получается, что мы должны переписывать каждую банкноту: от кого мы ее получили, знать от кого человек до нас получил эту банкноту. Требуются документы о наличии денег у всех людей, от которых мы деньги получали".Покупка квартиры как раз и является подтверждением платежеспособности Захарова, подчеркнул его представитель. "Мы уже предоставили в Арбитражный суд документы, что у Захарова было порядка 290 миллионов рублей. Квартира стоит 140", – говорит Гуськов.Захаров давно и успешно владеет ломбардом, свой бизнес он построил с нуля. Предприниматель расходует заработанные средства не только на на собственные нужды и развитие бизнеса, но и направляет большие средства на благотворительность. На его попечении находятся несколько храмов и монастырей. Еще одно очевидное доказательство материального благополучия бизнесмена и его способности приобрести дорогую недвижимость.Сдаваться чета Захаровых и их представители не намерены. "Мы будем отстаивать наши права до конца. Мы пойдем до последней инстанции, вплоть до Верховного суда", – заключил Дмитрий Гуськов.