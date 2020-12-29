Порыв произошел около 3 часов ночи 29 декабря. — порыв был зафиксирован на трубе.

Порыв произошел около 3 часов ночи 29 декабря. — порыв был зафиксирован на трубе у Областной филармонии.Фото с ночной активностью в районе улиц Садовая - Сосенская очевидец разместил в паблике .Сейчас аварийные бригады владимирского филиала «Т Плюс» работают над устранением аварии. Производится замена аварийного отрезка трубы.Предполагается, что тепло в отключенные от него дома придет не позднее 11.30.Количество потребителей, оставшихся без тепла, в данный момент уточняется.