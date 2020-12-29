В областном центре состоялась благотворительная акция в рамках проекта #МечтайНаЗдоровье.

Накануне Нового года комитет по социальной политике администрации Владимирской области, местный ОНФ и общественная организация «Владимирские дети ангелы» в рамках проекта #МечтайНаЗдоровье провели благотворительную акцию и исполнили мечты ребят с ДЦП и другими заболеваниями.«Малыши заранее написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями. Взрослые, в свою очередь, от имени главного зимнего волшебника выполнили пожелания ребят», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.Среди пожеланий юных владимирцев - тюбинг, самокат, надувной бассейн, санки-коляска. Всего в рамках мероприятия гостинцы и подарки получили пятеро детей из областного центра.