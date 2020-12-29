Фельдшерско-акушерские пункты остаются одной из самых болезненных тем владимирского здравоохранения. В 2020-ом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должно быть

Фельдшерско-акушерские пункты остаются одной из самых болезненных тем владимирского здравоохранения. В 2020-ом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должно быть построено 37 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 амбулатория. Но этот план сорван. Такой вывод под конец года делают депутаты Заксобрания. Там создана рабочая группа как раз по контролю за строительством ФАПов. И по 20-ти с