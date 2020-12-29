Фельдшерско-акушерские пункты остаются одной из самых болезненных тем владимирского здравоохранения. В 2020-ом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должно быть
<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2020-deputaty-zs-obvinyayut-obladministraciyu-v-sryve-programmy-po-stroitelstvu-fapov.html" target="_blank">Депутаты ЗС обвиняют обладминистрацию в срыве программы по строительству ФАПов</a> - Фельдшерско-акушерские пункты остаются одной из самых болезненных тем владимирского здравоохранения. В 2020-ом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должно быть
[url=https://33live.ru/novosti/29-12-2020-deputaty-zs-obvinyayut-obladministraciyu-v-sryve-programmy-po-stroitelstvu-fapov.html]Депутаты ЗС обвиняют обладминистрацию в срыве программы по строительству ФАПов[/url] - Фельдшерско-акушерские пункты остаются одной из самых болезненных тем владимирского здравоохранения. В 2020-ом в рамках нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области должно быть