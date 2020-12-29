В планах по улучшению экологии - высадка не менее 200 деревьев и кустарников ежегодно, а также ряд других мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.

Во Владимире до 2025 года на экологическую безопасность планируют потратить почти 12 млн рублей. В городе принята соответствующая муниципальная программа. Её цель – сохранение окружающей среды и более эффективное обращение с отходами жизнедеятельности человека и производства.За минувшую пятилетку в областном центре выбросы загрязняющих веществ увеличились в два раза - с 5,82 до 11,46 тысяч тонн. При этом снизились объёмы сброса сточных вод – с 32,95 до 28,33 млн кубических метров. Большую опасность представляют несанкционированные свалки. В 2019 году убрано 63 территории на площади 5,2 гектара. Растёт загрязнение почвы. Местами, на участках скопления автомобилей или крупных транспортных развязках, в земле увеличивается количество свинца.В планах по улучшению экологии - высадка не менее 200 деревьев и кустарников ежегодно. По информации властей, площадь озеленения областной столицы превышает 22 тысячи квадратных метров. В программу включены также мероприятия по лесопатологическому обследованию зелёных насаждений, постановку их на кадастровый учет, ликвидацию стихийных свалок, контроль за содержанием городской территории.По мнению городской администрации, намеченные мероприятия помогут Владимиру занять место в ТОП 20 лидеров в национальном рейтинге экологического развития.