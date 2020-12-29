Во Владимир пришла пора новогодних "Елок". Праздничные спектакли проходят практически во всех культурных центрах города - их около 8.

ВоВладимир пришла пора новогодних "Елок". Праздничные спектакли проходятпрактически во всех культурных центрах города - их около 8.Волшебныйлес, сказочные герои, и увлекательная история -неизменная формулалюбого новогоднего спектакля.В этом году в областном театре куколрасскажут про приключенияБабы - Яги и, конечно,пригласят на карнавал.И все же"елка" будет другой.Хотя все билеты раскуплены, в зале только пятьдесят процентов зрителей, больше не разрешает Роспотребнадзор. Для маленьких гостейпослабления- маски им носить не нужно. Но родители обязаны надеть средства защиты.Марина Протасова - главный режиссер Владимирского театра кукол:- Запись по радио, о том что должны выполнять родители, за чем наблюдать во время всего пребывания в театре. И еще дед мороз , тоже об этом говорит. Уже в более шутливой форме, напоминает , о том , что вы на карнавале, поэтому не забудьте надеть маски.Актеры переживали, что зрителииспугаются пандемии. Опасения неоправдались,в театрах идутдополнительные спектакли, чтобы все желающие смогли увидеть новогодние представления.Правда, хоровода вокругкрасавицы- елки не будет. Все игры с детьми проводят в зрительном зале.Елена Тюрина - актриса театра кукол:- Это конечно укороченная программа, потому что долго детишки сидеть не могут , что в зале , что на подушках . Потому что все быстро устают. Как таковой елки интермедии у нас нет, но есть небольшие развлекательные игры.Но детям это ничуть не мешает, они также радуются играм и танцам. С нетерпениемждут главного героя праздника - Дедушку Мороза.- Ребята смотрите получилось, дедушка...Родители такие ограничения воспринимают спокойно.Говорят,к маскам привыкли, а сказка в такой непростой периодребенку принесет еще больше радости.Айлар Шихмамедова - зритель:- Вы знаете мы ходим в этих масках уже давно. Уже как я говорю всегда на автомате, у меня и у ребенка маска всегда в кармане. И у меня соответственно вот всегда, пожалуйста.Разница есть конечно, но представление, такое же зажигающие, такое же занимающие.Кроме елок и спектаклей, на каникулах можно найти занятия и в интернете. Для детей разработан целый перечень мероприятий в дистанционной форме. Можно рисовать, валять из шерсти, поиграть в подвижные игры, не выходя из дома.Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести Владимир.