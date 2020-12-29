Во Владимир пришла пора новогодних "Елок". Праздничные спектакли проходят практически во всех культурных центрах города - их около 8.
Во
Владимир пришла пора новогодних "Елок". Праздничные спектакли проходят
практически во всех культурных центрах города - их около 8.
Волшебный
лес, сказочные герои, и увлекательная история -
неизменная формула
любого новогоднего спектакля.
В этом году в областном театре кукол
расскажут про приключения
Бабы - Яги и, конечно,
пригласят на карнавал.
И все же
"елка" будет другой.
Хотя все билеты раскуплены, в зале только пятьдесят процентов зрителей, больше не разрешает Роспотребнадзор. Для маленьких гостей
послабления- маски им носить не нужно. Но родители обязаны надеть средства защиты.
Марина Протасова - главный режиссер Владимирского театра кукол:
- Запись по радио, о том что должны выполнять родители, за чем наблюдать во время всего пребывания в театре. И еще дед мороз , тоже об этом говорит. Уже в более шутливой форме, напоминает , о том , что вы на карнавале, поэтому не забудьте надеть маски.
Актеры переживали, что зрители
испугаются пандемии. Опасения не
оправдались,
в театрах идут
дополнительные спектакли, чтобы все желающие смогли увидеть новогодние представления.
Правда, хоровода вокруг
красавицы- елки не будет. Все игры с детьми проводят в зрительном зале.
Елена Тюрина - актриса театра кукол:
- Это конечно укороченная программа, потому что долго детишки сидеть не могут , что в зале , что на подушках . Потому что все быстро устают. Как таковой елки интермедии у нас нет, но есть небольшие развлекательные игры.
Но детям это ничуть не мешает, они также радуются играм и танцам. С нетерпением
ждут главного героя праздника - Дедушку Мороза.
- Ребята смотрите получилось, дедушка...
Родители такие ограничения воспринимают спокойно.
Говорят,
к маскам привыкли, а сказка в такой непростой период
ребенку принесет еще больше радости.
Айлар Шихмамедова - зритель:
- Вы знаете мы ходим в этих масках уже давно. Уже как я говорю всегда на автомате, у меня и у ребенка маска всегда в кармане. И у меня соответственно вот всегда, пожалуйста.
Разница есть конечно, но представление, такое же зажигающие, такое же занимающие.
Кроме елок и спектаклей, на каникулах можно найти занятия и в интернете. Для детей разработан целый перечень мероприятий в дистанционной форме. Можно рисовать, валять из шерсти, поиграть в подвижные игры, не выходя из дома.
Екатерина Таманова, Андрей Синягин. Вести Владимир.