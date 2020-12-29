Федеральный закон 54 ФЗ наложил обязательства на представителей малого и среднего бизнеса в виде внедрения онлайн-касс.

Это модернизированное кассовое оборудование, которое оснащено фискальными накопителями. На них хранятся данные о каждой проведенной операции, а затем передаются в Налоговую Федеральную Службу. Это позволяет обеспечить контроль со стороны государства. Есть и преимущества для предпринимателя – сокращается общее количество проверок.

Покупка онлайн-кассы – это существенная статья затрат для многих предпринимателей. Чтобы оптимизировать расходы, стоит использовать комплексное решение – Эвотор 5. Компактные кассовые аппараты представленной модели подходят для рыночной и выездной торговли, для небольших магазинов и киосков, общепитов. Но если представленная модель оборудования вам не подходит, техники нет в наличии у поставщика, то можно подобрать аналоги, схожие по функционалу и цене. О них более подробно поговорим в статье.

В качестве аналоги ККТ купить можно оборудование Дримкас-Ф. Это бюджетная кнопочная касса для представителей малого бизнеса. Она удобная в использовании, так как все настройки достаточно простые. Не придется тратить много времени и средств на обслуживание техники.

Также заменить Эвотор можно онлайн-кассой Viki Mini. Она обладает полным функционалом для ведения успешной торговли по всем правилам 54-ФЗ. Также это оборудование подходит для продажи алкоголя в ЕГАИС.

Уверенную конкуренцию ККТ Эвотор на российском рынке составляет оборудование МТС Касса 5. Это многофункциональное устройство, созданное по аналогии со смартфоном. Смарт-терминал отличается компактными размерами, что делает его использование удобным.