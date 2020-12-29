График работы катка на бульваре им. Пушкина в новогодние дни:

График работы катка на бульваре им. Пушкина в новогодние дни:31 декабря 2020 года каток работает с 10.00 до 22.00.1 января 2021 года каток работает с 1 часа ночи до 4 часов утра, а затем - с 10.00 до 22.00.В остальные дни - с 10.00 до 22.00.Напомним, что вход на каток для любителей активного отдыха, которые приходят со своими коньками - бесплатный. В пункте проката можно взять коньки за 100 рублей (без ограничения времени), залог — 1500 рублей. Плата за пользование ячейкой для хранения вещей — 50 рублей.