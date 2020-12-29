28-летнему жителю Петушинского района вынесен приговор за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

28-летнему жителю Петушинского района вынесен приговор за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Около 5 утра 8 ноября 2019 года обвиняемый он дождался пока 72-летний пенсионер откроет дверь, напал на него втолкнув во внутрь квартиры и начал его избивать, требуя деньги. А затем похитил из квартиры имущество на сумму более 27 тысяч рублей.После продолжительного лечения от полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Вину в совершенном преступлении ранее судимый обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск на сумму 1 миллион рублей.