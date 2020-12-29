Солистки поп-группы Фабрика приготовили приятный сюрприз для поклонников. Необычное поздравление с Новым годом появилось на сайте Дни.ру.

Солистки поп-группы "Фабрика" приготовили приятный сюрприз для поклонников. Необычное поздравление с Новым годом появилось на сайте "Дни.ру".Группа "Фабрика" была основана в 2002 году продюсером Игорем Матвиенко и с тех пор считается одной из самых востребованных на сцене. Даже в период пандемии солисток коллектива продолжают приглашать на светские мероприятия. Во время одного из них красотки записали поздравление с Новым годом.Знаменитости пожелали поклонникам счастья и отправили много воздушных поцелуев. Отметим, что девушки излучают любовь везде, куда приходят. Недавно солистка "Фабрики" Мария Гончарук резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который недавно разошелся с женой.Поздравление группы "Фабрики" с Новым годом читатели могут посмотреть на сайте "Дни.ру".