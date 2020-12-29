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<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2020-kak-kol-centr-pomogaet-ambulatornym-pacientam-s-covid-19.html" target="_blank">Как кол-центр помогает амбулаторным пациентам с COVID-19?</a> - Центр дистанционного меднаблюдения пациентов с Ковид-19 открылся во Владимире в ноябре. Какие задачи поставили перед медиками? И с какими трудностями им пришлось столкнуться? Об этом нам