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<a href="https://33live.ru/novosti/29-12-2020-kakie-izmeneniya-zhdut-pensionerov-v-2021-godu.html" target="_blank">Какие изменения ждут пенсионеров в 2021 году?</a> - Когда владимирские семьи получат новогодние выплаты на детей? Какие нововведения ждут пенсионеров в 2021 году? На эти вопросы ответит наш гость, начальник Управления Пенсионного фонда в г.