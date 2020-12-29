Новый офис оборудован всем необходимым для качественного и быстрого обслуживания физических и юридических лиц.

С 30 декабря 2020 года офис «Кольчугинский» Энергосбыт Волга будет принимать клиентов по новому адресу: г. Кольчугино, ул. Дружбы, д. 7А. Новый офис оборудован всем необходимым для качественного и быстрого обслуживания физических и юридических лиц.Обращаем внимание, что в связи с переездом телефон клиентского офиса в городе Кольчугино не меняется: продолжает работу единый многоканальный номер 8 (49245) 2-50-44.Режим работы нового офиса также остается прежним: с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования защитных средств при посещении компании.30 декабряРежим работы: 08:00-17:00; обед 12:00-12:45.31 декабря (предпраздничный день)Режим работы: 08:00-16:00; обед 12:00-12:45.