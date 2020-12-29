Остались считанные дни до самого ожидаемого праздника года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям Дни.ру с теплыми пожеланиями.

Остались считанные дни до самого ожидаемого праздника года. Звезды шоу-бизнеса обратились к читателям "Дни.ру" с теплыми пожеланиями.Яна Кошкина – одна из самых обсуждаемых актрис этого года. Из-за безупречных внешних данных и коммуникабельности ее постоянно обвиняли в романах с известными мужчинами: от Гарика Харламова до его коллеги Гарик Мартиросяна. Однако артистка признавалась "Дни.ру", что внезапные романы – не про нее, она крайне избирательная и верная женщина.Помимо таланта, Яна Кошкина не перестает удивлять поклонников и прессу своими дерзкими нарядами и откровенными фото, получая множество восторженных комментариев.2020 стал успешным для звезды. Она сыграла одну из главных ролей в нашумевшей комедии "Красотка в ударе", а также в сериале "#Вмаскешоу".Звезда поспешила поздравить читателей "Дни.ру" с праздником.