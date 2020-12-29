Внеочередное и последнее в 2020-ом заседание ЗакСобрания. На повестке дня порядка 20 вопросов. Один из первых – учреждение медали “За медицинскую доблесть”. Ранее данный законопроект

Внеочередное и последнее в 2020-ом заседание ЗакСобрания. На повестке дня порядка 20 вопросов. Один из первых – учреждение медали “За медицинскую доблесть”. Ранее данный законопроект предлагала партия КПРФ в лице Антона Сидорко, но тогда депутаты инициативу не поддержали, так как не были указаны источники финансирования. Сейчас же силами 4-х партий – Единой России, ЛДПР, Справедливой