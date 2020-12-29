Она будет состоять из двух частей – колодки и основания. На аверсе в центре будет портрет хирурга Орлова. На реверсе напишут - «Владимирская область», а также нанесут лавровые ветви и чашу со змеёй – символ медицины.

Во Владимирской области учредили медаль «За медицинскую доблесть» имени хирурга Орлова. Ей будут награждаться медики за исполнение профессиональных обязанностей с риском для жизни. Решение принято депутатами Законодательного Собрания Владимирской области.Награда будет состоять из двух частей – колодки и основания. На аверсе в центре появится портрет хирурга Орлова. На реверсе напишут - «Владимирская область», а также нанесут лавровые ветви и чашу со змеёй – символ медицины.Медикам будут выплачивать единовременное вознаграждение. Его сумму определит глава региона. В случае посмертного присвоения медали – деньги получит семья.