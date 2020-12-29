«Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений», - уверен Михаил Владимирович.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей Владимирской области с наступающим Новым годом.«Эти зимние праздники – самые главные и самые любимые. Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья», - ссылается на слова председателя правительства страны пресс-служба губернатора.Как процитировали в Белом доме, Михаил Мишустин отметил, что в эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас.«Впереди – время новых дел, интересных проектов и достижений», - уверен Михаил Владимирович.Завершилось поздравление традиционными пожеланиями:«Пусть всем Вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным. От всего сердца желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего».