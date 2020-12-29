Льгота будет введена с 0.30 до 4.30 утра 1 января. Общественный транспорт отправится в рейс по шести маршрутам.

В новогоднюю ночь по Владимиру пустят 20 бесплатных автобусов и троллейбусов. Льгота будет введена с 0.30 до 4.30 утра 1 января.Общественный транспорт отправится в рейс по шести маршрутам.С улицы Балакирева троллейбусы отправятся по маршруту №10, по проспекту Строителей и улице Горького. Далее они проследуют по маршруту «семёрки» по улице Гагарина через площадь Победы до проспекта Ленина. Интервал движения - 10 минут.Пять автобусных направлений будут выглядеть так:из микрорайона 8-ЮЗ по улице Верхняя Дуброва через площадь Победы, центр и улицу Гагарина, далее по улицу Мира через ВХЗ в Доброе. Интервал - 10 минут.из Загородного парка до улицы Мира. Интервал курсирования - 10 минут.Из микрорайона «Энергетик» до «Зари» периодичность движения составит 15 минут.Из Пиганово до площади Победы – каждые 20 минут.С улицы Балакирева по Красноармейской до проспекта Ленина и Золотых ворот автобусы будут ходить каждые 15 минут.Транспортного пассажирского сообщения между проспектом Строителей, улицей Горького и юго-западным микрорайоном не предусмотрено. Добраться на вокзал также не получится.