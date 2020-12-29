Вход – бесплатный. Прокат коньков – 100 рублей. Залог – 1500. Аренда ячейки для вещей – 50.

Едва ли не единственным развлечением для владимирцев в новогоднюю ночь остаётся катание на коньках. Напомним, что массовые праздничные мероприятия отменены.Покататься на коньках на бульваре имени Пушкина 31 декабря получится с 10:00 до 22:00. Потом будет трёхчасовой перерыв до 1:00. Начиная с этого времени 1 января и до 4:00 ледовая площадка будет открыта.В остальные дни каток будет работать с 10:00 до 22:00.Вход – бесплатный. Прокат коньков – 100 рублей. Залог – 1500. Аренда ячейки для вещей – 50.