Сообщается о затоплении подвала учреждения. Ремонт участка теплоснабжения и работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются.

В ночь с 28 на 29 декабря Садовая площадь возле Владимирской областной филармонии оказалась в тумане. По началу очевидцы подумали, что это дым и неподалёку что-то горит.Однако, экстренные службы города успокоили горожан. Речь идёт о коммунальной аварии на теплотрассе.Сообщается о затоплении подвала учреждения. Ремонт участка теплоснабжения и работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются.