В ходе обследования квартиры, в которой проживал задержанный, полицейские обнаружили 64 свертка с порошкообразным веществом, массой брутто более 210 граммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт мефедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативникам поступила информация о 24-летнем молодом человеке, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории столицы посредством «тайников-закладок».В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов в районе Орехово-Борисово Южное. При его личном досмотре обнаружено 6 свертков с порошкообразным веществом, массой брутто 17,7 грамма. Исследованием установлено, что содержимое трех свертков является наркотическим средством – мефедроном, массой около 3 граммов. Остальное направлено на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела.Далее в ходе обследования квартиры, в которой проживал задержанный, полицейские обнаружили 64 свертка с порошкообразным веществом, массой брутто более 210 граммов. Исследованием установлено, что содержимое двух свертков является наркотическим средством – мефедроном, массой около 6 граммов. Остальной материал направлен на экспертизу.Общий вес изъятого составил более 220 граммов.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве