С 31 декабря 2020 года, а также 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января 2021 года медучреждения региона будут оказывать неотложную помощь с 08:00 до 15:00.

С 31 декабря 2020 года, а также 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января 2021 года медучреждения региона будут оказывать неотложную помощь с 08:00 до 15:00. При высокой температуре, повышенном артериальном давлении и других заболеваниях необходимо звонить в поликлинику и вызвать врача на дом.«3, 6 и 8 января поликлиники работают в штатном режиме и ведут плановый приём, включая узких специалистов», - сообщили редакции «33Live.Ru» в пресс-службе Белого дома.Скорая помощь работает круглосуточно. Вызов осуществляется по телефонам 03 и 112.Колл-центры принимают звонки ежедневно с 08:00 до 18:00.«Горячие линии» депздрава также доступны каждый день с 08:00 до 18:00. По вопросам, связанным с коронавирусом надо звонить – 122 или 8 (800) 350-17-33; запись на приём к врачу - 8 (800) 200-36-33 или 77-73-33; жалобы принимаются по номеру -8 (800) 200-36-33; о выплатах медикам можно узнать, набрав - 8 (800) 200-85-33; по вопросам обезболивания обращаться - 8(4922) 45-15-04.