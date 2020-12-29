В Москве.стартовал уникальный проект. Теперь пассажиры смогут пользоваться подземным пешеходным переходом, который ранее им был недоступен.

В Москве.стартовал уникальный проект. Теперь пассажиры смогут пользоваться подземным пешеходным переходом, который ранее им был недоступен.Почти три года назад открылась станция"Петровский Парк", пересадочная на "Динамо". Из-за сложныхгрунтов обычный переход сделать сразу не получилось. Для пересадки пассажирыехали на эскалаторе на улицу, шли пешком к входу на соседнюю станцию и опятьспускались вниз.Теперь пешеходный переход готов. МэрМосквы Сергей Собянин открыл для пассажиров пересадку между станциями метро"Петровский парк" Большой кольцевой линии и "Динамо"Замоскворецкой линии.Больше не надо подниматься, идти по улице,дважды проходить через турникеты и опять спускаться на платформу. Времяпересадки сократится в три раза – с шести до двух минут.Вблизи от стройплощадки расположеныстадион "Динамо" (ВТБ Арена) и действующая станция Замоскворецкойлинии, в связи с чем работы нужно было вести с особой осторожностью. Перронныйзал станции "Динамо" и ее наземные вестибюли являются объектамикультурного наследия.Необходимо было вписать пересадку всуществующий станционный объем с максимальным сохранением архитектурногоубранства платформенной части. Теперь все проблемы решены – пассажиры смогутпереходить с "Петровского парка" на "Динамо" под землей –как любом другом пересадочном узле метро.