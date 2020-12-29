А передал их депутат Законодательного собрания Алексей Говырин.

История про добро. Очередная партия благотворительного груза поступила в ковидные госпитали Гусь-Хрустального и Мурома. Подарки для медиков и пациентов собрал ковровский благотворительный фонд Продобро. А передал их депутат Законодательного собрания Алексей Говырин.Алексей Говырин, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы занимаемся поставками комплектов нового постельного белья. Учитывая , что больницы загружены на 100 процентов, белье изнашивается очень быстро, и мы ыпривозим новое белье в помощь пациентам, чтобы они как можно быстрее в качественных условиях могли выздоравливать и бороться с болезнью.По мнению Алексея Говырина , помощь должна быть своевременной , поэтому в этот раз фонд передал в госпиталь 100 комплектов постельного белья и 25 современных анатомических подушек. Фонд Продобро существует уже 5 лет. На его счету много традиционных акций , в том числе новогодних, но в условиях пандемии его деятельность приобрела особый размах. Каждый месяц сотрудники фонда доставляют врачам и волонтерам маски, перчатки , защитные костюмы. Подушки , кстати, в качестве новогоднего подарка вручат тем врачам , которые праздничную ночь проведут на посту. А постельное белье получат пациенты. По словам медиков , амортизация в госпитале высокая , загружены все 67 коек для больных с коронавирусом. Еще одна партия белья поступила в больницу Гусь-Хрустального, а всего заявки поступили из 17 медучреждений региона.Марина Котрова главный врач больницы №3 г. Мурома:- Мы очень признательны депутату ЗС Алексею Говырину идею оказывать благотворительную помощь, особенно нам , ковидным госпиталям, и со своей стороны желаем здоровья, благополучия и говорим огромное спасибо.