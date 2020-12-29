В книге рассказывается о самоотверженной борьбе сотрудников МУРа с криминальным беспределом в девяностых и в начале двухтысячных годов.

Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве провело в социальной сети Instagram предновогодний конкурс, победители которого стали обладателями еще не выпущенной в продажу книги Эрика Котляра о работе столичного уголовного розыска «Стрелки» на «Петрах» с автографами автора. В книге рассказывается о самоотверженной борьбе сотрудников МУРа с криминальным беспределом в девяностых и в начале двухтысячных годов. Все очерки основаны на уникальных материалах конкретных уголовных дел, получивших большой общественный резонанс.Конкурс с розыгрышем книги продолжался неделю, за это время с публикацией ознакомились более 16 тысяч пользователей. 24 декабря с помощью рандомайзера были определены трое победителей. Ими стали Анастасия Смоленкова, Алеся Фазлова и Максим Камке. Они соблюли все конкурсные условия, пробились в финал и в преддверии Нового Года получили оригинальный праздничный подарок, где приятным бонусом стали новогодние пожелания известного журналиста и писателя.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве