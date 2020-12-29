В уходящем году на конкурс Профстажировки 2.0 подано 15,8 тысячи заявок. Победителями стали более тысячи участников. Об этогах конкурса рассказал генеральный директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров.

В уходящем году на конкурс "Профстажировки 2.0" подано 15,8 тысячи заявок. Победителями стали более тысячи участников. Об этогах конкурса рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Среди победителей – 505 участников первого сезона и 636 конкурсантов второго сезона. Они представляют свыше 50 регионов России."Всех лауреатов наши партнеры пригласили к себе на стажировки, которые в 2020-м проходили по большей части дистанционно. Сейчас на платформе проекта 4?775 кейсов от 1?408 партнеров-работодателей", – отметил Комиссаров.Из-за пандемии коронавируса стажировки прошли удаленно. Дистанционный формат конкурса будет востребован и после окончания эпидемии, уверен Комиссаров.Платформа "Профстажировки" дает возможность работодателю и студенту взаимодействовать напрямую. В ней зарегистрировано более 146?тысяч студентов.В 2020 году участники могли подать заявки на три кейса работодателей, рассказал руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин. "Мы планируем расширять пул компаний-партнеров, а вместе с ними количество узких направлений кейсов, чтобы удовлетворить абсолютно любой запрос студента, который хочет выбрать оригинальную тему для диплома или курсовой и сделать действительно полезное исследование, которое будет использоваться на практике", – сказал он.Третий сезон конкурса стартовал 1 сентября. Подано 9,5 тысячи заявок. Готовые решения принимаются до 15 января, после чего начнется отбор лучших проектов.