31 декабря 2020 года, 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января 2021 года медицинские организации государственной системы здравоохранения будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 08:00 до 15:00.

31 декабря 2020 года, 1, 2, 4, 5, 7, 9 и 10 января 2021 года медицинские организации государственной системы здравоохранения будут оказывать неотложную медицинскую помощь с 08:00 до 15:00.При возникновении неотложных состояний (высокая температура, повышенное артериальное давление и т.д.) необходимо позвонить в поликлинику и вызвать участкового врача на дом.3, 6 и 8 января 2021 года медицинские организации работают в обычном режиме и ведут плановый приём, включая приём узких специалистов.Служба скорой медицинской помощи работает круглосуточно. Вызов по телефонам 03 и 112. Скорую помощь необходимо вызывать при возникновении угрожающих жизни состояний.Колл-центры медицинских организаций работают ежедневно с 08:00 до 18:00.«Горячие линии» Департамента здравоохранения работают ежедневно с 08:00 до 18:00 по следующим номерам:– 122 или 8 (800) 350-17-33 – по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции;– 8 (800) 200-36-33 или 77-73-33 – по вопросам записи на приём к врачу;– 8 (800) 200-36-33 – по приёму жалоб и обращений граждан;– 8 (800) 200-85-33 – по выплатам медицинским работникам;– 8(4922) 45-15-04 – по вопросам обезболивания.