В результате произошедшего сгорели постельные принадлежности. Для тушения пламени были привлечены 20 человек и 6 единиц техники.

Вечером 28 декабря в 20:05 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В Коврове на улице Машиностроителей в многоквартирном жилом доме №11 горела квартира.По прибытии на место спасатели установили, что дым идёт на восьмом этаже.«Пожарные звена газодымозащитной службы проникли в помещение и обнаружили не ходячего мужчину. Они немедленно надели на пострадавшего спасательное устройство и вынесли его на лестничную клетку», - рассказали о подробностях спасения ковровчанина в пресс-службе регионального МЧС.Его сразу же передали подоспевшей бригаде скорой помощи.В результате произошедшего сгорели постельные принадлежности. Для тушения пламени были привлечены 20 человек и 6 единиц техники.Дознаватели ведомства устанавливают причину ЧП.