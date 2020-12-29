В Симоновском районном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание, на котором рассматривалось дело по иску петербуржца Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Любови Соболь.

В Симоновском районном суде Москвы состоялось предварительное судебное заседание, на котором рассматривалось дело по иску петербуржца Евгения Пригожина к Алексею Навальному и Любови Соболь.От Соболь выступал ее представитель, который объяснил суду, что высказывания Любови о том, что Евгений Пригожин является коррупционером и "причастен" к организации покушения на убийство – ее личное мнение, а не утверждения.Со стороны Навального также отказались признавать вину. Так, представитель блогера заявил, что к Навальному видео не имеет никакого отношения.У Евгения Пригожина на этот счет свое мнение. Его слова опубликованы на официальной странице компании "Конкорд" в ВК, где предприниматель просит "Любу" и "Леху" взять себя в руки и бороться. Петербургский бизнесмен справедливо заметил, что своей "линией защиты" оба ответчика доказали, что они – вовсе не тандем. Навальный открестился от Соболь, а та, в свою очередь, отказалась от своих ранних слов.Пригожин также призвал россиян, которые верили Навальному и Соболь, "плюнуть вслед" убегающим блогеру и юристу ФБК (признан иноагентом), поскольку они показали свою беспринципность.Следующее заседание назначено на 1 февраля 2021 года. Напомним, Евгений Пригожин подал иск к Алексею Навальному и Любови Соболь за видео с порочащим достоинство петербуржца содержанием.