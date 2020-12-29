Начисления поступят до конца года.

Россияне досрочно получат часть пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).— Пенсионный фонд приступил к авансированию выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2021 года. <...> До конца года Пенсионный фонд профинансирует доставку всех выплат за праздничные дни января, — рассказали в фонде.Отмечается, что пенсионерам, которые получают выплаты через банк, начисления придут уже сегодня, 29 декабря. А тем, кто получает пенсию третьего числа через Почту России, доставка средств за 3 января будет организована 29 и 30 декабря. Начиная с 4 января выплаты пенсий через почтовые отделения пойдут по привычному графику.