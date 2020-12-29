«Ростелеком» тестирует сервис «Системы мониторинга площадок ТКО/ТБО», разработку которого провайдер ведет с октября 2019 года. Цифровое решение позволяет заказчикам настроить собственный

«Ростелеком» тестирует сервис «Системы мониторинга площадок ТКО/ТБО», разработку которого провайдер ведет с октября 2019 года. Цифровое решение позволяет заказчикам настроить собственный сценарий непрерывного контроля за площадкой сбора мусора, прилегающей к ней территории, а также за участниками процесса сбора и вывоза бытовых отходов. Сервис реализован на базе федеральной облачной платформы «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» с использованием алгоритмов