Ковровский Дед Мороз поздравил ребят в областной детской больнице. Зачем для вручения сладких гостинцев понадобилась пожарная машина

Ковровский Дед Мороз поздравил ребят в областной детской больнице. Зачем для вручения сладких гостинцев понадобилась пожарная машина.Современному Деду Морозу не нужны волшебные сани. Исполнять детские желания он может и на пожарной машине. Пересесть на другой транспорт пришлось из-за пандемии. В областной детской больнице- карантин, поэтому поздравления передавал с высоты.- Закаляться вам желаю и умнеть! И за целый год ни разу не болеть. Никогда не зазнаваться и от лени избавляться! Выздоравливайте, мои хорошие.И хотя в больницу Дедушку Мороза не пустили, без гостинцев детей он не оставил. Вместе со снегурочкой они передали в больницу почти 160 сладких подарков.- Я думаю скоро вам их разнесут по палатам. Самое главное, выздоравливайте скорей!- Спасибо, Дедушка Мороз!Кстати, поздравлял детей титулованный Дед Мороз из Коврова. Он участвовал во Всероссийском конкурсе Дедов Морозов в Москве и вошел в десятку лучших. У дедушки есть и своя резиденция, где он с нетерпением ждет на праздник всех детей. А чтобы они побыстрее выздоравливали - передал им свои волшебные силы.Дед Мороз:- На самом деле, правду говорят психологи, что доброе слово лечит. Положительные эмоции всегда влияют на наш организм благотворно. И очень хочется, чтобы у всех этих ребят было отменное здоровье, ведь это будущее нашей страны.Помогали в осуществлении новогоднего чуда сотрудники МЧС России по Владимирской области, без них поздравить ребят у Дедушки Мороза бы не получилось.Екатерина Мищенко, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области:- МЧС России, конечно же, пошли навстречу. Руководство поддержало эту инициативу и соблюдением всех норм безопасности, и санитарно-эпидемиологических норм. Сегодня мы это мероприятие провели, принесли много радости детям.Пандемия коронавируса изменила жизни миллионов людей, вот только одно ей не по силам - отменить праздник. А Дедушка Мороз обещает- он найдет способ поздравить ребят.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"