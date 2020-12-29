Покупатель под предлогом проверки работоспособности, взяв в руки телефон, сел обратно в салон автомобиля, после чего водитель резко тронулся с места и скрылся...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении грабежа», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о грабеже обратился житель района. Мужчина сообщил о том, что разместил в сети Интернет объявление о продаже мобильного телефона. Спустя время ему позвонил потенциальный покупатель, с которым он договорился о встрече. В назначенное время к дому заявителя подъехал автомобиль, из которого вышли водитель и пассажир. Во время общения с продавцом водитель сел обратно в авто, а пассажир продолжил общение. Затем покупатель под предлогом проверки работоспособности, взяв в руки телефон, сел обратно в салон автомобиля, после чего водитель резко тронулся с места и скрылся. Ущерб составил 70 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 23-летний приезжие. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22