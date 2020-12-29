Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России снизился. Диагноз поставили 27 002 жителя 85 регионов.

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в России снизился. Диагноз поставили 27 002 жителя 85 регионов.Лидером по числу заражений является Москва. Суточный прирост в столице составил 5 641. На втором месте Санкт-Петербург, где диагноз поставили 3 757 жителям. Тройку замыкает Московская область с 1 547 инфицированными.В оперативном штабе по мониторингу ситуации рассказали, что в первую десятку также попали Нижегородская, Свердловская, Псковская, Ростовская, Воронежская, Архангельская области и Республика Карелия.Число заболевших COVID-19 россиян за сутки выросло на 27 тысяч и составило 3,1 миллиона. Количество выздоровевших увеличилось на 24 тысячи до 2,4 миллиона, жертв – на 562 до 55,8 тысячи.Материал дополняется.