Аркадий Укупник обратился к поклонникам и читателям Дни.ру в связи с приближающимся Новым годом. Артист позитивно смотрит в будущее.

Аркадий Укупник обратился к поклонникам и читателям "Дни.ру" в связи с приближающимся Новым годом. Артист позитивно смотрит в будущее.На премии "Звезда театра" российский певец Аркадий Укупник встретился с корреспондентом "Дни.ру" и, пользуясь случаем, поздравил всех с наступающим 2021-м годом.Артист пообещал, что в следующем году пандемия коронавируса обязательно закончится и жизнь всего человечества наладится."Привет, "Дни.ру"! Я поздравляю всех, кто имеет отношение к этому прекрасному порталу. Счастья, здоровья, музыки. Коронавирус пройдет, все будет хорошо в следующем году", – сказал Аркадий Укупник.Подписчики поддержали любимого артиста и согласились с его точкой зрения. По словам поклонников композитора Аркадия Укупника, человечество очень устало от выматывающей эпидемии коронавируса и хочет, чтобы эта беда поскорее закончилась. Артист уверен, что так и будет. Однако кое-кто не поверил в позитив артиста. "Конечно, пройдет!!!! Куда он денется!!!! Так, только часть населения земного немного выкосит, и все"; "Он уверял, что и паспорт свой съест", – написали фолловеры.