Достигнута договоренность с перевозчиками о работе автобусов и троллейбусов на городских маршрутах в ночь на 1 января 2021 года.

Достигнута договоренность с перевозчиками о работе автобусов и троллейбусов на городских маршрутах в ночь на 1 января 2021 года.01.01.2020 с 00.30 до 04.30 час. будет осуществляться бесплатная перевозка пассажиров по следующим специальным маршрутам:- ул.Балакирева - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - пл.Победы - пр-т Ленина (троллейбус, интервал 10 мин.),- Юго-Западная - ул.В.Дуброва - пл.Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Мира - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.),- Загородный парк - ул.Мира (автобус, интервал 10 мин.),- Энергетик - пл.Победы - пл.Садовая (автобус, интервал 15 мин.),- Пиганово - пл.Победы (автобус, интервал 20 мин.),- ул.Балакирева - ул.Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота (автобус, интервал 15 мин.)